Суд вынес приговор группе из четырех человек, похитившей землю в Иглинском районе на 184 млн рублей

В Башкирии суд вынес приговор организованной группе из четырех человек, похитившей земельные участки в Иглинском районе общей стоимостью в 184 млн рублей

В Башкирии суд вынес приговор организованной группе из четырех человек, похитившей земельные участки в Иглинском районе общей стоимостью в 184 млн рублей. В зависимости от роли в преступлении фигуранты проходили обвиняемыми по уголовным делам о мошенничестве, покушении на него, подделке документов и отмывании денег. Об этом 14 июля сообщил Следственный комитет республики.

Следствие установило, что с 2007 по 2010 год риелтор вступила в сговор со своим братом и знакомой, которая была бывшим секретарем Иглинского районного суда. Вместе они решили похитить муниципальные участки, право собственности на которые не было разграничено. Согласно плану, злоумышленники изготовили подложные судебные решения о признании права собственности на земли за родственниками риелтора. Соответствующие документы подписывала и заверяла печатью председателя Иглинского районного суда его бывшая сотрудница. В нескольких решениях она подделывала подпись.

– В последующем подсудимые, незаконно оформив право собственности, разделяли земли на более мелкие участки и реализовывали третьим лицам для индивидуального жилищного строительства, – передали в СК РБ. – В результате преступных действий подсудимых из владения муниципалитета были похищены земельные участки на общую сумму свыше 184 млн рублей.

В СК отметили, что четвертым фигурантом уголовного дела является местный житель, однако его роль в преступлениях не уточняется.

На суде все обвиняемые признали вину. Трое из них были освобождены от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», а вот четвертого приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Кроме того, на имущество осужденных – 270 земельных участков, недвижимость и автомобили на общую сумму более 142 млн рублей – был наложен арест.