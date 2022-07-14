В Уфе завершилось благоустройство сквера «Птицы», за который Хабиров критиковал чиновников

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 14 июля, завершились работы по благоустройству сквера «Птицы» в микрорайоне Сипайлово. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

– С боем завершили работы в небольшом парке «Птицы», – написал руководитель региона. –Для этой территории, окружённой домами, где полно детишек, много пожилых, этот парк в некотором смысле – спасение, где можно отдохнуть, позаниматься спортом. Спасибо жителям за дружескую критику и предложения по тому, каким должен быть этот парк.

Хабиров добавил, что следующими в Уфе будут реконструированы и благоустроены парк Нефтехимиков, Центральный парк в Деме, озеро Теплое и бульвар Славы.

Парк «Птицы» находится рядом со школой №130. Стоимость благоустройства сквера составила 75 млн рублей. Общественное место должно было открыться еще в прошлом году, однако процесс затянулся. Этим обстоятельством Радий Хабиров был крайне недоволен. В апреле за промедление со сдачей парка он отчитал чиновников из мэрии Уфы и исполняющего обязанности министра ЖКХ Башкирии Алана Марзаева. Тогда чиновники договорились, что сквер будет открыт к 23 апреля, но, по всей видимости, работа продлилась до середины июля.