На площади перед Дворцом спорта в Уфе 16 и 17 июля пройдут сельхозярмарки

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В Уфе на ближайших выходных 16 и 17 июля перед Дворцом спорта пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Фермерские рынки будут работать шесть часов: с 10:00 до 16:00. Об этом сообщила городская администрация.

– Приглашаем к участию республиканских производителей, а жителей и гостей города – за свежими натуральными продуктами от местных фермеров, – обратились в мэрии.

Там добавили, что в башкирской столице для садоводов открыты специальные бесплатные места для продажи урожая с огородов. Ранее «КП-Уфа» прошлась по этим точкам и выяснила, с какими проблемами сталкиваются пенсионеры.