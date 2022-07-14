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Общество14 июля 2022 9:26

Полиция изъяла в Минтрансе Башкирии документы по двум госконтрактам

Сотрудники МВД наведались в ведомство 13 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Минтранс Республики Башкортостан

фото: vk.com // Минтранс Республики Башкортостан

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии 13 июля изъяли в министерстве транспорта республики документы, связанные с исполнением субподрядчиками двух муниципальных контрактов на ремонт дороги. Об этом со ссылкой на информированных собеседников сообщил «Ъ-Уфа».

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в региональный Минтранс. Вот что там сказали:

– У правоохранительных органов появилась необходимость изучить материалы, связанные с заключением или исполнением контрактов. Существует стандартная процедура выемки документов. Согласно законодательству, уполномоченным структурам по запросу документы всегда предоставляются. В данном случае речь идёт о выделение средств на муниципальные контракты по строительству и ремонту дорог в районах республики.

Напомним, накануне стало известно об аресте мэра башкирского города Давлеканово Вячеслава Гапоненко. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при контроле и приемке строительства системы очистки воды.