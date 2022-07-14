Монтажник из Уфы выиграл в лотерею 3 млн рублей

Житель Уфы Венер выиграл в лотерею квартиру стоимостью в 3 млн рублей. Выигрыш мужчина забрал деньгами

Житель Уфы Венер выиграл в лотерею квартиру стоимостью в 3 млн рублей. Выигрыш мужчина забрал деньгами. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба «Столото».

Мужчина признался, что решил поучаствовать в очередном розыгрыше из-за новолуния, поскольку услышал от супруги, что желания в это время должны исполняться.

– В тетради зафиксировал, что хочу выиграть в лотерею! На следующее утро выбрал билеты. По случайности в первых трех попались числа дней рождения: жены, моего и дочери. Про себя подумал, что это знак. Не ошибся! – рассказывал Венер.

Мужчина победил в «Жилищной лотерее», но решил оформить приз деньгами. На полученные 3 млн рублей он частично перекроет ипотеку на квартиру, которую купил два года назад, и обновит свой автомобиль.

Венер работает монтажником в строительной фирме. Недавно он у него с женой родилась дочь.