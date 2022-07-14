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Сегодня утром, 14 июля, в Уфе на 73-летнюю пенсионерку упало дерево. Инцидент произошел на пешеходной дорожке возле дома №12 по улице Комарова. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в больницу для обследования. Коммунальные службы выехали для распиловки и уборки упавшего дерева, – передали в аварийном ведомстве.

Напомним, вечером 12 июля из сильного ветра в Уфе попадало сразу 34 дерева и веток, десять из которых рухнули на автомобили.