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Происшествия14 июля 2022 7:52

В Уфе на 73-летнюю пенсионерку упало дерево

Пожилую женщину доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: УГЗ

фото: УГЗ

Сегодня утром, 14 июля, в Уфе на 73-летнюю пенсионерку упало дерево. Инцидент произошел на пешеходной дорожке возле дома №12 по улице Комарова. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

– Бригада скорой помощи доставила пенсионерку в больницу для обследования. Коммунальные службы выехали для распиловки и уборки упавшего дерева, – передали в аварийном ведомстве.

Напомним, вечером 12 июля из сильного ветра в Уфе попадало сразу 34 дерева и веток, десять из которых рухнули на автомобили.