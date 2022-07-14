В столице Башкирии произошел пожар в популярном кафе

фото: МЧС РБ

В Уфе сегодня утром, 14 июля, на Бульваре Баландина загорелось стритфуд-кафе «Папа Гриль». Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре на точке общепита поступил на пульт диспетчера экстренной службы в 5:10. На место происшествия от МЧС было направлено три единицы техники и девять человек.

–По прибытию пожарных подразделений горел рекламный щит, стена и частично кровля 1-этажного здания стрит-кафе, – передали в ведомстве. – Уже через девять минут после получения вызова пожар был локализован. В 05:24 ликвидировано открытое горение.

При пожаре никто не пострадал. Расследованием инцидента занимается дознаватель МЧС.