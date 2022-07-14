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Общество14 июля 2022 6:23

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 26 метров в секунду

На территории республики также ожидается ливень и крупный град
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Днем 14 и в течение суток 15 июля местами по республике ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 21-26 метров в секунду, а также крупный град и очень сильный дождь

Днем 14 и в течение суток 15 июля местами по республике ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 21-26 метров в секунду, а также крупный град и очень сильный дождь

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Днем 14 и в течение суток 15 июля местами по республике ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 21-26 метров в секунду, а также крупный град и очень сильный дождь. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщило региональное МЧС.

– При усилении ветра, а также при сильном дожде следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, – обратились к жителям в экстренном ведомстве.

Напомним, вечером 12 июля по столице Башкирии Уфе прошелся мощный ливень с сильным ветром: на некоторых улицах произошел потом и повалило деревья. Накануне, 13 июля, в Зилаирском районе республике буквально за полтора часа выпали две декадные нормы осадков. В ближайшие дни в регионе ожидается неустойчивый характер погоды.