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Общество14 июля 2022 5:59

В одном из районов Башкирии за полтора часа выпали две декадные нормы осадков

Аномалию зарегистрировала метеостанция в селе Кананикольском
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Метеостанция в селе Кананикольском за полтора часа зарегистрировала осадки количеством 49 миллиметров

Метеостанция в селе Кананикольском за полтора часа зарегистрировала осадки количеством 49 миллиметров

Фото: Рамиль Галиев

Вечером в Зилаирском районе Башкирии прошел очень сильный дождь. Метеостанция в селе Кананикольском за полтора часа зарегистрировала осадки количеством 49 миллиметров. Это две декадные нормы, сообщили в Башгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, местами по республике пройдет дождь с грозой, локально выпадет град. При грозе южный ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +30, +35°.

Ранее Башгидромет предупредил, что на территории региона в ближайшие дни характер погоды будет неустойчивым.