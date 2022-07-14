В одном из районов Башкирии за полтора часа выпали две декадные нормы осадков

Метеостанция в селе Кананикольском за полтора часа зарегистрировала осадки количеством 49 миллиметров Фото: Рамиль Галиев

Вечером в Зилаирском районе Башкирии прошел очень сильный дождь. Метеостанция в селе Кананикольском за полтора часа зарегистрировала осадки количеством 49 миллиметров. Это две декадные нормы, сообщили в Башгидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 июля, местами по республике пройдет дождь с грозой, локально выпадет град. При грозе южный ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит +30, +35°.

Ранее Башгидромет предупредил, что на территории региона в ближайшие дни характер погоды будет неустойчивым.