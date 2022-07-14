Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 5:22

Ночью в центре башкирской столицы перекроют одну из улиц

В Уфе с 14 на 15 июля на восемь часов перекроют проезд по улице Мустая Карима
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе на восемь часов перекроют проезд по улице Мустая Карима на участке между пересечением с Коммунистической и Чернышевского. Ограничение будет действовать с 22:00 14 июля до 6:00 15 июля. Это связано с нанесением дорожной разметки, сообщила городская администрация.

– Напоминаем, что свеженанесенную дорожную разметку следует объезжать и обходить. Это необходимо для сохранения четкости линий и обеспечения нормативного срока службы разметки, – передали в мэрии.

Власти башкирской столицы извинились перед горожанами за возможные неудобства.