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Общество14 июля 2022 4:02

В Башкирии начались проводы батальона имени Доставалова, который отправят на СВО в Украине

На торжественную отправку подразделения прибыл глава республики Радий Хабиров
Источник:kp.ru
фото: телеграм // Башкирский батальон

фото: телеграм // Башкирский батальон

В парке «Патриот» под Уфой сегодня, 14 июля, начались проводы второго добровольческого батальона, который будет участвовать в специальной военной операции на Украине. Подразделение носит имя Героя России Александра Доставалова.

Как сообщается в телеграм-канале батальона, на торжественную отправку приехал глава республики Радий Хабиров. Проводить подразделение также прибыл Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Доставалова.

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Доставалова // телеграм / Башкирский батальон

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Доставалова // телеграм / Башкирский батальон

Напомним, о формировании батальона имени Доставалова стало известно 20 июня. Проводы первого батальона, названного в честь генерала Минигали Шаймуратова, состоялись 6 июля. Сейчас его добровольцы проходят военную подготовку.