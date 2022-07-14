Пляж на озере Кашкадан в Уфе внесли в список официальных, но купаться там все еще запрещено

фото: ufacity.info

На озере Кашкадан в Уфе все еще запрещено купаться, несмотря на включение пляжа у водоема в список официальных. Об этом «КП-Уфа» сообщили в городской администрации.

– Пляж в парке «Кашкадан» ещё не работает. Для того, чтобы запустить зону отдыха на воде официально, необходимо оформить и получить разрешительные документы у всех соответствующих служб. В настоящее время ведутся именно организационные мероприятия по оформлению необходимой документации, – передали в мэрии.

На фоне популярности водоема среди жителей на пляже выставлен пост спасателей, чтобы не допустить несчастных случаев. Кроме того, профилактические группы регулярно проводят на Кашкадане рейды: представители Центра общественной безопасности, полицейские и чиновники предупреждают отдыхающих, что на озере пока запрещено купаться.

В администрации также напомнили, что работы по благоустройству парка еще не завершены. Соответствующий контракт с подрядчиком рассчитан до 31 августа.