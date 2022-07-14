Уфа вошла в топ-3 самых зеленых городов-миллионников России

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа вошла в топ-5 самых зеленых городов-миллионников России. Рейтинг на основе открытых данных и геоинформационных технологий составила аналитическая компания «Marketing Logic».

При составлении топа специалистами были учтены площади зеленых насаждений на территориях городов, включая парки, скверы, национальные парки, леса и сады.

В топ-5 по максимальной и минимальной доле лесов и парков в черте города Уфа с показателем в 39% заняла третье место, уступив Перми (56%) и Краснодару (46%), но опередив Воронеж (38%) и Новосибирск (35%).

– Таким образом, столица Башкирии подтверждает свой статус одного из самых зеленых городов России, – прокомментировала результаты исследований аналитиков уфимская администрация.