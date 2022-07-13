В детском лагере в Башкирии отравились три подростка

В детском лагере в Абзелиловском Башкирии «снюсом» отравились три подростка

В детском лагере в Абзелиловском Башкирии «снюсом» отравились три подростка. Они купили табачное изделие и другого воспитанника. Об этом 13 июля сообщила региональная прокуратура.

– 15-летний воспитанник лагеря […] до заезда в свою смену приобрел в Магнитогорске некурительное табачное изделие и продал троим сверстникам. В результате его употребления дети почувствовали недомогание и доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления, – передали в надзорном ведомстве.

После оказания медицинской помощи подростков выписали из больницы на следующий день после отравления.

Во время проверки прокуратура уличила руководство лагеря в том, что оно не принимает достаточных мер для обеспечения безопасных условий пребывания детей и профилактики правонарушений несовершеннолетних. Ведомство внесло в адрес учредителя лагеря представление с требованием привлечь должностных лиц к ответственности.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в детском лагере Абзелиловского района две девочки жестоко избили сверстницу.