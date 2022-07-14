Синоптики обещают в Башкирии неустойчивый характер погоды

В ближайшие два дня, 14 и 15 июля, в Башкирии ожидается неустойчивый характер погоды Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшие два дня, 14 и 15 июля, в Башкирии ожидается неустойчивый характер погоды. Это связано с приближением атмосферных фронтов, передали синоптики Башгидромета.

– Пройдут грозовые дожди, днем местами ливни, град, шквалистый сильный ветер. 14 июля сохранится жаркая погода с температурой воздуха днем +30, +35°, – передали специалисты.

Понижение температуры воздуха прогнозируется за холодным фронтом 15 июля: столбики термометров в этот день покажут +22, +27°, по юго-востоку до +32°. В субботу, 16 июля, в регионе сохранится умеренная жара до +24, +29°, местами пройдут грозовые дожди.