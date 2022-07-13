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Общество13 июля 2022 10:55

В детском летнем лагере в Башкирии две девочки жестоко избили сверстницу

Следственный комитет начал проверку по сообщению об инциденте
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

В детском летнем лагере в Абзелиловском районе Башкирии две девочки-подростка избили сверстницу. Следственный комитет республики проводит проверку инцидента по признакам уголовного дела об оказании небезопасных услуг. Об этом ведомство сообщило сегодня, 13 июля.

– В ходе мониторинга социальных сетей, выявлена видеозапись, на которой две несовершеннолетние девушки наносят удары руками и ногами своей сверстнице. При этом другие дети наблюдают за происходящим. Сообщается, что указанные события имели место в детском лагере в Абзелиловском районе, – передали в СК.

Следователи намерены опросить участников конфликта и очевидцев, а также руководство и воспитателей лагеря. СК также собирается назначить судмедэкспертизу пострадавшей. В ходе проверки ответственным лицам будет дана правовая оценка.

Предположительно, следователи заинтересовались случаем, который произошел в магнитогорском лагере. Он располагается на границе Челябинской области и Башкирии. Накануне в городских сообществах Магнитогорска в соцсетях появилась видео, на котором заснято жестокое избиение девочки. Запись опубликовал родитель одного из воспитанников лагеря: по его словам, ролик распространялся по чатам детей.

Как уточнили коллеги из «КП-Челябинск» со ссылкой на местное МВД, инцидент случился в июне, «в конце первого заезда отдыхающих». Сотрудники органов внутренних дел проводя профилактическую работу с подростками и их родителями.

На происшествие отреагировали и в администрации детского лагеря. Вот, что там сказали: «Определены фамилии и имена участников конфликта, взяты объяснительные с воспитателя и вожатых, материалы переданы в правоохранительные органы. Надеемся, что этот случай будет всесторонне изучен всеми правоохранительными органами, и виновные понесут наказание».