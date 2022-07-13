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Общество13 июля 2022 10:25

МЧС предупредило жителей Башкирии о грозе, граде и шквалистом ветре

Все это будет происходить на фоне 35-градусной жары
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В ближайшие сутки в Башкирии ожидается ухудшение погоды

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается ухудшение погоды

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие сутки в Башкирии ожидается ухудшение погоды. Об этом 13 июля предупредило региональное МЧС.

В республике прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, днем локально град, а также гроза, ветер при которой усилится до 15-20 метров в секунду. Во время осадков видимость может ухудшится до 1-2 километров.

Температура воздуха ночью понизится до +15, +20°. Днем будет стоять изнуряющая жара: +30, +35°.