В Башкирии водитель «Audi» выкинул гнилой арбуз в продавщицу, а та избила его метлой

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На рынке в Стерлитамаке продавщица побила метлой покупателя, который хотел вернуть ей гнилой арбуз.

В сети появилось видео, на котором взрослый мужчина пытается вернуть купленный на рынке в Стерлитамаке арбуз. Он заявляет, что ему продали испорченную ягоду и показывает тазик с ней женщине-продавцу.

Та бурно реагирует на это, и говорит, что не собирается ничего менять, а после требует товарный чек. В итоге мужчина бросает тазик с арбузом в сторону продавца, а та начинает избивать покупателя метлой. Гражданин пытается обороняться уже пустым тазиком.

Примечательно, что она участника ролика используют нецензурную брань несмотря на то, что рядом находятся дети. В конце видео побитый мужчина садится в Audi A4 и покидает место потасовки. Вернуть деньги за тухлую ягоду у него так и не вышло.

По данным «КП-Уфа», автомобиль, на котором уехал мужчина, принадлежит полному тезке экс-чиновника из Стерлитамака. Ранее этот мужчина занимал руководящую должность в системе общественного транспорта города.