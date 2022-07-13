В Башкирии бывшего начальника коммунальной службы будут судить за растрату 238 тыс. рублей

В башкирском городе Нефтекамске бывшего начальника муниципального учреждения «Служба Чистоты и порядка» будут судить за растрату 238 тыс. рублей

В башкирском городе Нефтекамске бывшего начальника муниципальной «Службы Чистоты и порядка» будут судить за растрату 238 тыс. рублей. Об этом 13 июля сообщил региональный Следственный комитет.

Согласно материалам дела обвиняемый, будучи исполняющим обязанности руководителя коммунальной службы, в период с июля по сентябрь 2021 года начислял себе доплаты в 50% от должностного оклада, материальную помощь к ежегодному отпуску, а также устанавливал повышенный коэффициент в половину должностного оклада. Законных прав у него на такие действия не было, поскольку решения по оплате труда и материальному стимулированию сотрудников принимает учредитель службы – администрация города.

Всего за два месяца обвиняемый незаконно начислил себе 238 тыс. рублей. Уголовное дело против него будет рассматривать нефтекамский суд.