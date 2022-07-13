Глава Башкирии утвердил «сухой закон» в одном из населенных пунктов республики

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 июля подписал закон о запрете продажи алкоголя в селе Якутово Куюргазинского района Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Глава Башкирии Радий Хабиров 13 июля подписал закон о запрете продажи алкоголя в селе Якутово Куюргазинского района. Документ вступит в силу 19 июля. Соответствующую норму ранее принял региональный парламент. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как напомнил спикер Константин Толкачев, «сухой закон» на отдельно взятой территории в Башкирии принят впервые. Ввести запрет на продажу алкоголя предложили сами жители. Затем идею одобрил местный Совет.

– Это, скорее, эксперимент, на который мы пошли, чтобы понять эффективность и целесообразность подобной меры. Местные жители уверены, что полный запрет продажи спиртных напитков сократит объем их потребления и поможет снизить смертность, улучшить демографическую ситуацию в целом, – пояснил председатель парламента.

Напомним, ранее «КП-Уфа» выяснила, как и почему село Якутово отказалось от продажи алкоголя.