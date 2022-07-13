Частные клиники в Башкирии будут делать бесплатные прививки

Частные клиники в Башкирии начнут делать бесплатные прививки, чтобы разгрузить первичное звено здравоохранения и улучшить доступность медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частные клиники в Башкирии начнут делать бесплатные прививки, чтобы разгрузить первичное звено здравоохранения и улучшить доступность медицинской помощи. Об на заседании местного правительства 12 июля сказал премьер-министр Андрей Назаров.

Сейчас разрешение на вакцинацию в республике имеют 15 частных организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Предполагается, что им за счет бюджета республики будут поставлять препараты для проведения иммунизации. Клиники сформируют план профилактических прививок, подготовят заявку на получение вакцин и отчеты по их использованию.

Назаров поручил Минздраву Башкирии обеспечить сбор и мониторинг заявок от таких учреждений и организовать своевременное распределение иммунобиологических препаратов.