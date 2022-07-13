Среди регионов России в Башкирии сильнее всего рухнул рынок продажи новых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии за первое полугодие упали на 64,3% – это самое сильное падение рынка среди регионов России Фото: Андрей МИРЕЙКО

Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии за первое полугодие упали на 64,3% – это самое сильное падение рынка среди регионов России. Об этом 12 июля сообщило агентство «Автостат», проанализировавшее данные «Электронного паспорта».

Уточняется, что за первые шесть месяцев 2021 года в республике было продано порядка 26,2 тыс. машин, а 2022-м – всего 9,3 тыс. На рынке легковых авто на долю Башкирии сейчас приходится 2,7%. По этому показателю она находится на восьмом месте, уступая Свердловской (2,7%) и Самарской (2,9%) областям, Татарстану (3,7%), Краснодарскому краю (4,5%), Санкт-Петербургу (7%), Московской области (8,8%) и Москве (16,3%).

В целом по стране авторынок снизился на 55,6%. Менее других регионов этот процесс затронул Камчатку (-18,4%). В Москве продажи новых машин упали на 48,9%, в Подмосковье – на 56%, а в Питере – на 55,7%.