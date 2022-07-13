В Башкирии водитель Kia Ceed уснул за рулем и едва не погубил жену с сыном

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии житель соседнего региона возвращался с семьей с отдыха, уснул за рулем и попал в ДТП. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в шестом часу вечера 12 июля. На 93-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк 54-летний жителя Челябинской области на Kia Ceed съехал в правый кювет и врезался в пень.

– Два пассажира – 52-летняя супруга и 31-летний сын водителя – с травмами были госпитализированы. Со слов мужчины, он уснул за рулём, – передали в дорожной полиции.

Там добавили, что семья возвращалась в Магнитогорск после отдыха в Казани.