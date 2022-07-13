В башкирской деревне из-за проливного дождя затопило улицу

фото: vk.com // Ильдар Нафиков

В деревне Озерное Абзелиловского района Башкирии из-за проливного дождя, который прошел 12 июля по всей республике, и схода воды с полей затопило Молодежную улицу. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Ильдар Нафиков.

– Под подтопление попало 11 придомовых территорий, в которых проживает 55 человек. Социально значимых объектов нет. Эвакуация населения не производилась - не требуется. Пострадавших нет, – передал чиновник.

Нафиков отметил, что такие подтопления в Озерном происходят каждую весну. На такие случаи там был организован обводной канал, благодаря которому воду удалось оперативно убрать с улицы.