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Происшествия13 июля 2022 4:17

В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет, есть погибший

ДТП случилось днем 12 июля
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
По факту произошедшего начато разбирательство, также будут проведены экспертизы.

По факту произошедшего начато разбирательство, также будут проведены экспертизы.

Вечером 12 июля в Бакалинском районе Башкирии произошла смертельная авария. В ГИБДД сообщили, что около часу дня на 107 км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы мужчина на ВАЗ-2110 слетел в кювет и врезался в дерево.

За рулем автомобиля находился 63-летний мужчина, а рядом сидел 58-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу, однако спустя некоторое время автомобилист скончался – травмы оказались слишком серьезными.

По факту произошедшего начато разбирательство, также будут проведены экспертизы.