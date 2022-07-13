В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет, есть погибший

По факту произошедшего начато разбирательство, также будут проведены экспертизы.

Вечером 12 июля в Бакалинском районе Башкирии произошла смертельная авария. В ГИБДД сообщили, что около часу дня на 107 км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы мужчина на ВАЗ-2110 слетел в кювет и врезался в дерево.

За рулем автомобиля находился 63-летний мужчина, а рядом сидел 58-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу, однако спустя некоторое время автомобилист скончался – травмы оказались слишком серьезными.

По факту произошедшего начато разбирательство, также будут проведены экспертизы.