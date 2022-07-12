В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали пять человек

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы

Сегодня вечером, 12 июля, в Уфе на автодороге Уфа-Оренбург произошла серьезная авария с участием автобуса.

Как сообщили в ГИБДД республики, 59-летний мужчина за рулем пассажирского автобуса «Форд Транзит» столкнулся с попутной «Ладой Веста», которой управлял 20-летний водитель. В результате аварии четыре пассажира из автобуса пострадали – трое женщин и один мужчина. Также потребовалась помощь пассажирке «Лады». Известно, что маршрутка двигалась по маршруту Южный автовокзал – Таптыково. Всего в «Форде» было восемь пассажиров.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.