В Башкирии осудят мужчину, который напал на ребенка на детской площадке

Мужчина обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

В Сибае перед судом предстанет 31-летний местный житель, который весной 2022 года напал на ребенка на детской площадке. Мужчина обвиняется в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Случай произошел 11 апреля. Обвиняемый находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения на детской площадке в Сибая и начал конфликтовать с детьми. Он нашел малозначительный повод – ранее «КП» писала, что его дразнили несовершеннолетние. Мальчишки стали убегать от него, но тот догнал 9-летнего мальчика и бросил его в металлическое ограждение игровой площадки, повалил на асфальт и ударил несколько раз по голове. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в следкоме.