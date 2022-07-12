Хабиров поручил чиновнику тщательнее следить за газонами в республике

На бурьяны обратили внимание после того, как в систему «Инцидент» за неделю пришло 677 жалоб.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров поручил министру ЖКХ Алану Марзаеву лучше следить за газонами не только в Уфе, но и по всей республике.

- Из-за дождей трава растет быстро. Кому-то эта зелень нравится, кому-то нет. Но есть определенные нормы, которых мы должны придерживаться, - сказал глава чиновнику.

На бурьяны обратили внимание после того, как в систему «Инцидент» за неделю пришло 677 жалоб. Об этом заявила начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Жалобы идут со всей республики – например, в парке Чапаева в Белебее сотрудники ЖКХ скосили бурьян, но решили не убирать его, оставили лежать и сохнуть вдоль тротуара.