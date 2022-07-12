Число пострадавших от клещей в Башкирии превысило среднемноголетние значения

Число пострадавших от клещей в Башкирии за шесть месяцев 2022 года составило 7 647 человек и превысило средние многолетние значения на 4,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число пострадавших от клещей в Башкирии за шесть месяцев 2022 года составило 7 647 человек и превысило средние многолетние значения на 4,3%. Об этом 12 июля сообщил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на сегодняшний день в медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились 8 240 жителей республики, 2 792 из которых – дети.

– С начала года привито от клещевого энцефалита более 29 тысяч человек, что составляет 81,9% от плана (36 тысяч), – добавили в Роспотребнадзоре.

Всего против клещей в этом году обработана территория на площади в 4 тыс. гектар. Напомним, неделей ранее главный санитарный врач Башкирии Анна Казак рассказала о фиктивной обработке лагеря от клещей.