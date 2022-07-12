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Происшествия12 июля 2022 13:03

Хабиров назвал «страшной» статистику смертности на водоемах в Башкирии

С 4 по 11 июля в республике утонуло 12 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «страшной» статистику по смертности на водоемах республики

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «страшной» статистику по смертности на водоемах республики

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «страшной» статистику по смертности на водоемах республики. Об этом руководитель региона сказал после того как на оперативном совещании в местном правительстве 12 июля выступил председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. Он доложил, что только за последние семь дней – с 4 по 11 июля – в Башкирии утонуло 12 человек.

– Это страшная цифра вообще. Жара, понятно, люди купаются. Нам что нужно сделать? Может, как-то информационно об этом говорить… Лето еще впереди, – отметил Хабиров.

Между тем Гумеров отметил, что с начала текущего года в республике утонуло 15 человек – на 36 меньше, чем в тот же период 2021 года.