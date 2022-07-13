В Башкирии начали фиксировать рост заболеваемости COVID-19

На территории Башкирии впервые с весны начали регистрировать рост заболеваемости коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Башкирии впервые с весны начали регистрировать рост заболеваемости коронавирусом. Статистику во время оперативного совещания в местном правительстве 12 июля озвучил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

– За последние 30 дней заболеваемость снизилась на 28%, за последние семь дней мы фиксируем небольшой рост – на 4%, – передал чиновник.

За последние сутки в Башкирии COVID-19 выявили у 49 жителей. С начала пандемии было зарегистрировано почти 291 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 284,8 тыс. человек, 54 из них выписались по выздоровлению за минувшие сутки. В течение минувших 24 часов от ковида скончался один пациент. Всего жертвами инфекции стали 5 756 жителей.