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В Башкирии начнут курсировать еще два электропоезда «Ласточка». Об этом на оперативном совещании в Центре управления республикой рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Булушев.

Как сообщил чиновник, «Ласточки» республике предоставит РЖД. Экспрессы будут курсировать по маршруту «Западного экспресса». Транспорт должен поступить в регион примерно через 20 дней.

Напомним, одна «Ласточка» уже начала курсировать по маршруту «Западного экспресса» Уфа-Приютово еще этой весной. Данный электропоезд располагает 414 пассажирскими местами. Его вагоны оборудованы климатической системой, камерами видеонаблюдения, сиденьями с подлокотниками и откидными столиками.