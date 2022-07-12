Начальник ГИБДД Башкирии назвал одну из самых смертельных дорог в республике

Одна из аварий на трассе Уфа-Бирск-Янаул

Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал одну из самых опасных и смертельных дорог в республике – это Уфа-Бирск-Янаул. С начала года там погибли 15 человек. Об этом главный гаишник региона сообщил во время оперативного совещания в местном правительстве.

– На постоянной основе там гибнут люди. За пять лет анализ провели: С 41 по 46 километр [автодороги] 12 человек погибло, с 50 по 52 – 10, с 32 по 35 – четыре. Все это происходит на территории Благовещенского района. Рост [погибших] там сейчас идет 60%. Всего с 2017 по 2021 год там погиб 91 участник движения, – рассказал Севастьянов.

Он отметил, что проблему смертности на автодороге Уфа-Бирск-Янаул необходимо решать «кардинально» – с привлечением региональной власти. Хабиров в ответ на заявление начальника ГИБДД Башкирии провести заседание транспортный час по указанной проблеме на следующей неделе.