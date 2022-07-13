Под Уфой локомотив поезда сошел с рельс после столкновения с грузовиком

фото: МЧС РБ

12 июля на железнодорожном переезде у станции «Дёма-Южное» грузовик HOWO столкнулся с грузовым поездом. ДТП произошло около 15:00. Об этом сообщило региональное МЧС.

После столкновения локомотив поезда сошел с рельс, а грузовик опрокинулся на бок. Как уточнили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте, водитель автомобиля получил травмы и был направлен в больницу.

Железнодорожное полотно не повреждено, на движение других поездов ситуация не повлияла, – передали в МЧС. – На место происшествия выехал восстановительный поезд со станции Дёма.

Сейчас следователи проводят проверку по факту инцидента. По результатам разбирательства будет принято процессуальное решение.