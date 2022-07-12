12 июля в Уфе женщина погибла от удара молнии
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сегодня, 12 июля, в Уфе женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.
Несчастный случай произошел около 16:00 на левом берегу реки Уфы – напротив микрорайона Сипайлово. Горожанку ударила молния на глазах у очевидцев. Они переправили пострадавшую на правый берег и передали медикам – те, в свою очередь, констатировали смерть женщины.
УГЗ призвало жителей башкирской столицы держаться подальше от водоемов во время грозы.
Напомним, в прошлом году на глазах у несовершеннолетнего сына погибла жительница Стерлитамака.