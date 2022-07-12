12 июля в Уфе женщина погибла от удара молнии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 12 июля, в Уфе женщина погибла от удара молнии. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Несчастный случай произошел около 16:00 на левом берегу реки Уфы – напротив микрорайона Сипайлово. Горожанку ударила молния на глазах у очевидцев. Они переправили пострадавшую на правый берег и передали медикам – те, в свою очередь, констатировали смерть женщины.

УГЗ призвало жителей башкирской столицы держаться подальше от водоемов во время грозы.

Напомним, в прошлом году на глазах у несовершеннолетнего сына погибла жительница Стерлитамака.