Александр Беленов покидает ФК «Уфа»

Вратарь Александр Беленов по обоюдному согласию сторон разорвал контракт с ФК «Уфа».

Беленов играл в «Уфе» с 2017 года и за это время стал настоящим символом команды. Вратарь бесконечное количество раз спасал клуб от проигрышей и находился в числе лидеров лиги по количеству «сухих» матчей (когда в его ворота не забили ни одного мяча).

К сожалению, в конце сезона РПЛ 2021/2022 Александр получил серьезную травму ноги и не смог поддержать команду на газоне в матчах против «Рубина» и «Оренбурга». В итоге «Уфа» проиграла «Оренбургу» в играх за сохранение прописки в лиге и оказалась в ФНЛ.

После этого башкирский клуб покинули многие ключевые игроки. О том, что Александр и «Уфа» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон сообщили в пресс-службе столичной команды.

Пока неизвестно, сколько еще Беленов будет восстанавливаться после травмы и где продолжит карьеру.