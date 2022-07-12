В ночь с 13 на 14 июля жители Уфы смогу увидеть суперполнолуние

В ночь с 13 на 14 июля жители Уфы смогут увидеть второе и последнее в 2022 году суперполнолуние Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 13 на 14 июля жители Уфы смогут увидеть второе и последнее в 2022 году суперполнолуние. Об этом сообщили в городском планетарии.

– В ночь полнолуния (13/14 июля) [большая Луна] появится над горизонтом в Уфе на юго-востоке в 22:20 по уфимскому времени – через полчаса после захода Солнца, – рассказали в учреждении.

Как пояснили в планетарии, Луна увеличится из-за того, что будет находиться на ближайшем расстоянии от Земли. Полнолуние будет на 14% больше и на 30% ярче по сравнению с тем, как оно выглядит при максимальном удалении от нашей планеты.