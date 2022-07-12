Погибший в Башкирии полицейский ехал на мотоцикле в Севастополь

Фото: gorobzor.ru

На трассе в Башкирии погиб автоинспектор из Курганской области, который ехал в Севастополь.

Страшная авария произошла в Благоварском районе Башкирии 10 июля. По данным ГИБДД республики, на трассе столкнулись мотоцикл Yamaha и Lada X-Ray. 29-летний водитель двухколесного транспорта погиб на месте, а 25-летняя девушка за рулем автомобиля не пострадала.

Портал «Gorobzor.ru» сообщает, что погибшим водителем мотоцикла оказался автоинспектор из Курганской области. Знакомый мужчины рассказал журналистам, что тот долго готовился к поездке, которую запланировал в свой отпуск. К сожалению, до конечной точки путешествия в Севастополе мотоциклист так и не добрался.

Также близкий погибшего сообщил, что водители мотоцикла и отечественного кроссовера были трезвы. По версии друга погибшего, девушка за рулем кроссовера могла заснуть за рулем и выехать на встречную полосу.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются республиканские коллеги погибшего автоинспектора.