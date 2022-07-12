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Происшествия12 июля 2022 10:17

В Башкирии водитель грузовика ГАЗ насмерть сбил 76-летнего мужчину на электросамокате

Пенсионера успели госпитализировать, однако он скончался в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 12 июля, в башкирском городе Мелеузе водитель грузовика насмерть сбил пожилого мужчину на электросамокате. Об этом 12 июля сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось в девятом часу утра на пересечении улиц Юрматинской и Северной объездной. Там столкнулись грузовая цистерна ГАЗ, которой управлял 48-летний мужчина, и 76-летний пенсионер на электросамокате.

После аварии водителя двухколесного транспорта доставили в больницу, где он скончался в 13:00, так и не придя в сознание. В беседе с инспекторами ГИБДД шофер из грузовика рассказал, что пожилой мужчина пытался проскочить Т-образный перекресток на красный сигнал светофора.