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Общество12 июля 2022 9:16

Башкирия выделит на развитие туризма более 31,5 млн рублей

Деньги потратят на строительства трех визит-центров в Уфе и покупку микроавтобуса
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Башкирия дополнительно выделит из бюджета 31,5 млн рублей на развитие туризма

Башкирия дополнительно выделит из бюджета 31,5 млн рублей на развитие туризма

Башкирия дополнительно выделит из бюджета 31,5 млн рублей на развитие туризма. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба регионального правительства.

Средства будут направлены на строительство трех многофункциональных визит-центров в разных частях Уфы, а также покупку туристического микроавтобуса. Как пояснил министр предпринимательства и туризма республики Рустема Афзалов, в турцентрах можно будет оперативно получить информацию о разных форматах отдыха, экскурсионных программах и спланировать свое путешествие.