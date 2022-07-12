В Башкирии из резервуара для хранения топлива произошла утечка нефти

В селе Краснохолмский Калтасинского района из резервуара для хранения резервного топлива вылилась нефть Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Краснохолмский Калтасинского района Башкирии на территории «Краснохолмских тепловых сетей» из резервуара для хранения резервного топлива вылилась нефть. Инцидент произошел за полчаса до полуночи 11 июля. На место происшествия были направлены силы МЧС: 44 человека и 16 единиц техники. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

– В 00:10 12 июля 2022 года утечка была ликвидирована. Пострадавших нет. Попадания в водоёмы не допущено. На функционирование объекта данная аварийная ситуация не повлияла, – передали в МЧС.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел из-за того, что неизвестный выкрутил болты резервуара. Нефть разлилась на площади в 200 квадратных метров.