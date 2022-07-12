В Башкирии разыскивают пропавшую 34-летнюю Юлию Ралько из КЧР

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В Башкирии волонтеры разыскивают пропавшую без вести 34-летнюю Юлию Ралько.

О том, что женщина пропала без вести, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Известно, что 17 июня Юлия вышла из дома селе Первомайский Благоварского района Башкирии, но обратно так и не вернулась.

Приметы пропавшей – рост 156 см, плотное телосложение, глаза зеленые, волосы светлые. Волонтеры не располагают информацией о том, во что была одета пропавшая Юлия Ралько.

Мы выяснили, что Юлия приехала в Башкирию из Карачаево-Черкесской республики и какое-то время жила в Уфе.

Если вы знаете, где сейчас находится Юлия – сообщите об этом по номеру 112 или по телефону волонтеров-поисковиков 8 800 700 54 52.