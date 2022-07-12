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Общество12 июля 2022 6:05

В Башкирии начала действовать налоговая льгота для торговых центров

Но чтобы получить поддержку, комплексам нужно соблюсти три условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Мера направлена на то, чтобы сгладить негативные последствия санкций для экономики и приостановки работы магазинов иностранных брендов

Мера направлена на то, чтобы сгладить негативные последствия санкций для экономики и приостановки работы магазинов иностранных брендов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии вступил в силу закон, предусматривающий введение налоговой льготы для торговых центров. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, за счет новой нормы в 2022 году торговые центры и сдаваемые там в аренду территории не будут облагаться налогом на имущество организаций. Чтобы получить такую поддержку, необходимо соблюсти три условия:

– арендная плата для арендаторов площадей в ТЦ не должна увеличиваться в течение действия налоговой льготы;

– средняя численность работников арендодателя в текущем году не должна быть меньше 90 % от среднего показателя за 2021 год

– торговый центр должен быть включен в перечень объектов с налоговой базой кадастровой стоимости.

Толкачев отметил, что мера направлена на то, чтобы сгладить негативные последствия санкций для экономики и приостановки работы магазинов иностранных брендов. На них приходится около 20% всех площадей торговых центров.