В Башкирии начала действовать налоговая льгота для торговых центров

Мера направлена на то, чтобы сгладить негативные последствия санкций для экономики и приостановки работы магазинов иностранных брендов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии вступил в силу закон, предусматривающий введение налоговой льготы для торговых центров. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, за счет новой нормы в 2022 году торговые центры и сдаваемые там в аренду территории не будут облагаться налогом на имущество организаций. Чтобы получить такую поддержку, необходимо соблюсти три условия:

– арендная плата для арендаторов площадей в ТЦ не должна увеличиваться в течение действия налоговой льготы;

– средняя численность работников арендодателя в текущем году не должна быть меньше 90 % от среднего показателя за 2021 год

– торговый центр должен быть включен в перечень объектов с налоговой базой кадастровой стоимости.

Толкачев отметил, что мера направлена на то, чтобы сгладить негативные последствия санкций для экономики и приостановки работы магазинов иностранных брендов. На них приходится около 20% всех площадей торговых центров.