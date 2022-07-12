В Учалинском районе 18-летний пассажир попавшей в ДТП легковушки скончался в больнице

фото: ГИБДД РБ

В Учалинском районе Башкирии в ДТП погиб 18-летний пассажир. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась 11 июля в шестом часу вечера на 13-м километре автодороги Учалы-Кирябинское. Там 18-летний парень за рулем ВАЗ-2106 съехал с проезжей части в кювет, где машина опрокинулась. В аварии тяжелые травмы получил сверстник водителя – он скончался в реанимации местной больницы в тот же день.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельного ДТП.

Как уточнил начальник башкирской ГИБДД Владимир Севастьянов, с начала текущего года было зарегистрировано 140 автоаварий с участием водителей со стажем менее двух лет. В этих дорожных инцидентах погибли восемь человек, еще 198 – получили травмы.