В Башкирии 12 и 14 июля будет перекрыт участок трассы М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки

В Башкирии 12 и 14 июля будет перекрыта региональная трасса М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки на участке 108+868 км возле села Аксеново

В Башкирии сегодня и в четверг, 12 и 14 июля, с 9:00 до 18:00 будет перекрыта региональная трасса М-5 «Урал» - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки на участке 108+868 км возле села Аксеново. Ограничение связано с производственными работами на 1466 километре перегона Аксеново – Глуховская. Об этом сообщил Минтранс.

В ведомстве предложили четыре альтернативных путей объезда закрытого участка – в зависимости от направления. При движении:

– с Уфы в Белебей – через Раевку - Пахарь – Анненково;

– с Белебея в Уфу – через Анненково - Пахарь - Раевку;

– с Уфы с Бижбуляк – через Раевку - Аксеново - Иршат - Усак-Кичу – Чулкан;

– с Бижбуляка в Уфу через Чулкан - Усак-Кичу - Иршат - Аксеново – Раевку.