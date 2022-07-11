Жительница Башкирии приревновала своего сожителя и выколола ему глаз вилкой

Истекающего кровью мужчину отвезли в больницу, но спасти зрение врачам не удалось Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кровавыми разборками завершилась семейная ссора в селе Малояз. Как рассказали в суде, местная жительница выпивала вместе со своим сожителем и подругой. В какой-то момент женщина приревновала возлюбленного к приятельнице и начала скандалить. Когда мужчина наклонился к ней, чтобы успокоить, сельчанка схватила вилку со стола и воткнула ее прямо в глаз сожителю. Истекая кровью, мужчина попросил вызвать ему скорую – пострадавшего отвезли в больницу и прооперировали, но спасти зрение не удалось.

Самое интересное, что несмотря на случившееся, мужчина смог простить свою возлюбленную, и они даже продолжили жить вместе. Впрочем, уйти от наказания женщине не удалось. Суд приговорил ее к трем годам лишениям свободы – правда, условно. Судья принял во внимание, что сельчанка воспитывает малолетнего ребенка и искренне раскаялась в содеянном.