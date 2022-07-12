В Башкирии загорелся мусорный полигон

Фото: Министерство экологии РБ

Накануне под Мелеузом загорелся мусорный полигон. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителей Минэкологии республики, свалка располагается примерно в 7 километрах от города, а первоначальная площадь горения составила около 800 квадратных метров. На место немедленно выехали пожарные, которые быстро взяли ситуацию под контроль.

- Наблюдается тление отходов по всей площади второй карты и единичные очаги горения отходов. Ведутся работы по проливу водой очагов тления с использованием пожарных машин МЧС (всего использовано 7 машин) и собственных противопожарных емкостей полигона, - сообщил в беседе с изданием заместитель министра природопользования и экологии республики Азат Басыров.

Также информация о произошедшем передана в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, в Управление Роспотребнадзора по Башкирии и региональное МЧС для принятия дальнейших мер.