Татуировщик из Башкирии избил свою знакомую, а потом порвал материалы уголовного дела

Даже находясь на скамье подсудимый. татуировщик оскорблял судью и прокурора Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летний татуировщик из Ермекеевского района стал фигурантом уголовных дел сразу по 5 статьям: «Воспрепятствование производству расследования уголовного дела», «Умышленное повреждение чужого имущества», «Умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью», «Незаконное лишение свободы» и «Уклонение от административного надзора». Находясь в следственном изоляторе, парень умудрился уничтожить почти половину материалов из своего уголовного дела.

А началась эта история еще в декабре 2020 года, когда к тату-мастеру пришли две девушки и заявили, что хотели бы сделать себе татуировки. Обсуждение эскизов проходило под распитие алкоголя, а закончилось ссорой. Когда обиженные девушки заявили, что они уходят, татуировщик запер дверь и заявил, что выпустит их только после уборки в квартире. А чтобы те не сопротивлялись, несколько раз ударил одну из приятельниц ладонью по голове. Девушки попытались попросить о помощи и позвонить знакомому, но дебошир вырвал у них мобильный телефон и разбил об пол. Лишь когда в дверь начали стучать полицейские, татуировщик выпустил девушек через окно, предупредив, чтобы те молчали о случившемся.

Кроме того, спустя 3 дня мужчина пригласил в гости приятеля, после чего избил его металлическим прутом по голове, тем самым причинив вред здоровью средней тяжести.

А еще дебошир умудрился, находясь под административным надзором, выехать за пределы своего района и скрываться, пока его не задержали.

Но даже находясь в следственном изоляторе подсудимый выкинул неожиданный номер. Во время ознакомления с материалами уголовного дела он выхватил из рук следователя бумаги и порвал в мелкие клочки 16 листов дела. А в суде, не стесняясь никого, оскорблял судью и прокурора.

- Суд приговорил мужчину по совокупности приговоров к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 УК РФ, в настоящее время также рассматриваются в суде, - уточнили в пресс-службе регионального Следкома.