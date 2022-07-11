Водитель фуры из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома

Обе фуры после столкновения сильно пострадали

44-летний житель Салаватского района погиб в ДТП в сотнях километрах от дома. Как сообщает издание «На земле Салавата» смертельная авария произошла еще 7 июля в Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь». Там 25-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес» с груженым полуприцепом совершил опасный маневр и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другим грузовиком. В итоге второй водитель от полученных травм скончался на месте. Позже сотрудники ГИБДД установили, что виновник аварии 12 часов находился в дороге без отдыха, поэтому и допустил выезд на «встречку». Сейчас по факту смертельного ДТП проводится доследственная проверка.

Погибший водитель был родом из села Мурсалимкино. У Миши Шамиева остался взрослый сын от первого брака и двое несовершеннолетних детей от второго брака.

- Опытный водитель-профессионал, он в последнее время работал дальнобойщиком. Его хорошо знали в Мурсалимкино, Малоязе и Сатке, - сообщает издание.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным погибшего дальнобойщика Михаила Шамиева.