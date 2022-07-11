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Общество11 июля 2022 12:46

В одной из деревень Башкирии, участвующей в конкурсе «Трезвое село», детям продавали алкоголь

На нарушения пожаловалась местная жительница
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Сейчас с нарушителями будет разбираться полиция

Сейчас с нарушителями будет разбираться полиция

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница деревни Аптраково Мелеузовского района пожаловалась, что в местном киоске продавцы «из-под полы» продают нелегальный алкоголь – причем даже несовершеннолетним. И это при том, что Аптраковский сельсовет совсем недавно участвовал в конкурсе «Трезвое село». Свои претензии сельчанка оставила на странице Радия Хабирова в соцсетях.

- В магазинах подросткам продают алкоголь, в одном из киосков из-под прилавка торгуют этиловым спиртом. А продавщица потом под предлогом продукции киоска продает этот спирт уже из дома. Хотя Аптраковский сельсовет недавно представлял район в республиканском конкурсе «Трезвое село». Какой же позор! – возмущается Владислава Р.

В свою очередь, глава администрации Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов пообещал быстро разобраться с проблемой и направить письмо в полицию для принятия соответствующих мер.